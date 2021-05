Broken Arrow è un nuovo RTS sviluppato da Steel Balalaika

All’erta, appassionati di RTS! Lo studio Steel Balalaika ha annunciato Broken Arrow, un nuovo strategico ambientato nell’era contemporanea che vedrà sfidarsi sui campi di battaglia gli eserciti russo e americano. L’annuncio ha incluso anche un trailer, che se da un lato fa un buon lavoro nel presentare l’ambientazione e il motore del gioco dall’altro non mostra nulla di gameplay.











Fortunatamente, la pagina Steam del gioco include qualche informazione in più. Così a una prima occhiata, sembra proprio che Steel Balalaika si sia ispirata alla serie Wargame di Eugen Systems, con la quale sembra condividere sia l’ambientazione “Cold War gone hot” che l’impostazione di gioco. Ovviamente, ci saranno anche delle differenze: sarà presente, ad esempio, la personalizzazione delle singole unità. Ancora non è dato sapere quando Broken Arrow sarà disponibile, anche se la pagina Steam riporta un sibillino coming soon.