The Falconeer arriverà anche su PS4 e PS5 con la Warrior Edition

Sembra che dopo essere stato titolo di lancio per le console di nuova generazione di Microsoft, il titolo indie The Falconeer si appresti ad arrivare anche su PS4 e PS5. Come segnalato da Gematsu, su alcuni retailer giapponesi fra cui Amazon sarebbe infatti apparso The Falconeer: Warrior Edition, versione del gioco per console Sony con una data di lancio prevista per il 5 agosto. Stando alla descrizione, questa edizione includerà anche il DLC The Hunter.

The Falconeer è attualmente disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, e non è ancora stata confermata ufficialmente la versione PlayStation. Nella sua recensione, il nostro Alessandro Alosi ne aveva elogiato ambientazione e comparto visivo, trovando però ripetitiva la struttura di gioco e troppo vuoto l’open world.