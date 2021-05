Sunset Overdrive: Marcus Smith non esclude un ritorno al franchise

Quando si tratta di Insomniac Games, negli ultimi giorni le chiacchiere si stanno tutte concentrando su Ratchet & Clank: Rift Apart. Ma, nel corso di una recente intervista con GQ, il creative director dello studio Marcus Smith ha anche affrontato brevemente l’argomento di Sunset Overdrive. Alla domanda se crede che il franchise sia ancora in vita, Smith ha infatti risposto “mai dire mai”, spiegando che l’IP è proprietà loro e quindi, Sony permettendo, decidere cosa farne spetta ad Insomniac. Il creative director ha poi aggiunto “Credo che ci siano un sacco di storie da raccontare in quell’universo, e mi piacerebbe tornarci. Mi è piaciuto molto lavorarci.”

Le affermazioni di Marcus Smith arrivano a poca distanza dall’aggiornamento del marchio da parte di Sony Interactive Entertainment, mossa che a molti fan del folle titolo postapocalittico ha fatto immediatamente pensare, se non altro, a un prossimo port di Sunset Overdrive su console PlayStation. La stessa intervista, però, fa intendere che non ci sono piani a stretto giro: Smith ha infatti chiarito che “non ci ferma nulla, se non il fatto che il nostro futuro ci riserva già molte cose entusiasmanti.”