Hades: avvistata la presunta versione per PS4

Dopo essere riuscito a stregare i giocatori su PC e Nintendo Switch, Hades potrebbe presto fare lo stesso con i possessori di PS4.

Stando a quanto riportato sul forum di ResetEra, infatti, l’ente di classificazione coreano avrebbe appena completato la registrazione del roguelite targato Supergiant Games in formato PlayStation 4. È dunque molto probabile che Hades possa fare presto capolino sulla console di Sony, a distanza di diversi mesi dal lancio della versione completa su computer e sulla piattaforma Nintendo.

Da notare che sul sito dell’ente è presente Private Division come publisher. Non è chiaro se l’etichetta di 2K Games si occuperà della distribuzione sul solo territorio coreano o se l’accordo valga anche per il resto del mondo.

