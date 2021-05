Grand Theft Auto V arriverà su PS5 e Xbox Series X|S a novembre

A margine di una serie di informazioni sulle novità in arrivo in quel di GTA Online e Red Dead Online, Rockstar Games ha annunciato che la versione next-gen di Grand Theft Auto V sarà disponibile a partire dall’11 novembre. Sia su PS5 che su Xbox Series X|S, Grand Theft Auto Online sarà disponibile separatamente; su PS5, però, potrà essere aggiunto gratuitamente al nostro account per i primi tre mesi a partire dal lancio di questa versione. Inoltre, chi possiede un abbonamento PlayStation Plus potrà riscattare un milione di dollari al mese su GTA Online, da qui al lancio.

In aggiunta a queste informazioni sulla versione next-gen di Grand Theft Auto V, Rockstar ci ha ricordato che quest’anno segna il ventesimo anniversario del lancio del terzo capitolo della saga, e che ha in previsione sorprese a tema.