Solasta, SpellForce 3 e Knockout City in arrivo su Xbox Game Pass

Microsoft ha presentato la prossima carrellata di giochi che andranno ad aggiungersi al servizio Xbox Game Pass, e stavolta c’è bellla abbondanza di titoli. Gli appassionati di giochi di ruolo troveranno sicuramente di che affondare i denti in Solasta: Crown of the Magister, mentre chi apprezza la strategia potrà provare l’interessante struttura misto RTS e gioco di ruolo di SpellForce 3: Soul Harvest. Debutta anche direttamente su Xbox Game Pass la particolare avventura fantastica Wild at Heart, e grazie a EA Play potremo presto mettere mano anche al titolo multiplayer competitvo Knockout City. Ma ecco la lista completa dei titoli che arriveranno su Xbox Game Pass nel corso delle prossime settimane:

SnowRunner (Cloud, Console, e PC) – Disponibile ora



(Cloud, Console, e PC) – Disponibile ora Peggle 2 (Cloud) – 20 maggio, tramite EA Play

(Cloud) – 20 maggio, tramite EA Play Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud) – 20 maggio, tramite EA Play

(Cloud) – 20 maggio, tramite EA Play Secret Neighbor (PC) – 20 maggio

(PC) – 20 maggio The Wild at Heart (Console e PC) – 20 maggio

(Console e PC) – 20 maggio The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console, e PC) – 21 maggio

(Cloud, Console, e PC) – 21 maggio Knockout City (Console and PC) – 21 maggio, tramite EA Play

(Console and PC) – 21 maggio, tramite EA Play Maneater (Cloud, Console, and PC) – 25 maggio

(Cloud, Console, and PC) – 25 maggio Conan Exiles (Cloud and Console) – 27 maggio

(Cloud and Console) – 27 maggio Fuzion Frenzy (Cloud) – 27 maggio

(Cloud) – 27 maggio Joy Ride Turbo (Cloud) – 27 maggio

(Cloud) – 27 maggio MechWarrior 5: Mercenaries (Console) – 27 maggio

(Console) – 27 maggio Slime Rancher (PC) – 27 maggio

(PC) – 27 maggio Solasta: Crown of the Magister (PC) – 27 maggio

(PC) – 27 maggio SpellForce 3: Soul Harvest (PC) – 27 maggio