Biomutant: ben sei minuti di trailer in vista del lancio

Manca ormai una settimana al lancio di Biomutant su PC, PS4 e Xbox One, e in preparazione della fatidica data Experiment 101 ha pubblicato un nuovo, lungo trailer dal titolo “Explanation”. Titolo che, effettivamente, non potrebbe essere più adatto, dato che il video vede il creative director Stefan Ljungqvist spiegarci esattamente cos’è il titolo a cui stanno lavorando.











Il trailer si sofferma inizialmente sulla personalizzazione del personaggio, sia per quanto riguarda la sua creazione e l’assegnamento delle statistiche che in merito all’arsenale e alle armature. L’ampio mondo di gioco (ben 8×8 chilometri) includerà anche sei tribù in conflitto fra di loro, e potremo scegliere liberamente con quali allearci. Il video, infine, mostra le potenzialità del combattimento e di alcune delle abilità che potremo sbloccare. Biomutant sarà disponibile a partire dal 25 maggio.