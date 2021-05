Scomparso Kentaro Miura, l'autore di Berserk aveva 54 anni

Un grave lutto ha colpito il mondo del fumetto giapponese e scosso l’intera community di fan di Berserk: Kentaro Miura, celebre mangaka nipponico, è purtroppo scomparso all’età di 54 anni.

Il triste annuncio è stato diffuso via Twitter dall’editore dell’opera, il quale ha fatto sapere che il decesso di Kentaro Miura è avvenuto lo scorso 6 maggio 2021 a causa di una dissezione aortica acuta.

Negli anni, Miura aveva collaborato anche con alcuni sviluppatori orientali per trasporre il suo manga nel mondo dei videogiochi. Tra questi citiamo Sword of the Berserk: Guts’ Rage per Dreamcast, Berserk Millennium Falcon Arc: Chapter of the Holy Demon War per PlayStation 2, e il più recente Berserk and the Band of the Hawk pubblicato su PC e console PS3, PS4 e PS Vita.

Kentaro Miura lascia a noi tutti un’eredità importantissima, nonché un’opera incompleta giacché il manga di Berserk non è stato ancora portato a termine, e con buona probabilità non lo sarà mai.

