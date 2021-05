Grand Theft Auto V: le vendite superano i 145 milioni di copie

Numerose le informazioni interessanti emerse dal resoconto finanziario di Take-Two Interactive, nel quale non poteva ovviamente mancare una sezione dedicata ai titoli di Rockstar. Grand Theft Auto V, in particolare, continua a macinare vendite a un ritmo che sicuramente altri titoli gli invidieranno: ha infatti superato quota 145 milioni di copie vendute. Questo significa che, solo nell’ultimo anno, l’open world ha venduto circa 15 milioni di copie. I meriti, ovviamente, vanno ricercati nel grande successo di GTA Online, che a sette anni dal lancio di Grand Theft Auto V continua a ricevere aggiornamenti. Di recente, inoltre, Rockstar ha annunciato la data di lancio della versione next-gen di questo titolo, prevista per l’11 novembre.

Non ci sono solo i briganti dei giorni nostri in quel di Rockstar, però. Anche Red Dead Redemption 2 continua a vendere più che bene: il titolo western è infatti arrivato a quota 37 milioni di copie vendute, 6 milioni dei quali nel corso dell’ultimo anno.