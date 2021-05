Electronic Arts fonda un nuovo studio specializzato giochi open world

Electronic Arts ha fatto sapere di aver fondato uno studio di sviluppo con base a Seattle che sarà specializzato nello sviluppo di videogiochi action adventure open world. La nuova realtà è guidata da Kevin Stephens, ex vice presidente di Monolith Productions, nonché uno dei principali responsabili della creazione di La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor e del suo sequel, L’Ombra della Guerra. Stephens unirà le forze con Samantha Ryan, già presidente della stessa Monolith Productions e attuale general manager di Electronic Arts.

Da notare che questo nuovo studio di sviluppo non ha ancora un nome ufficiale, mentre in queste settimane si procederà all’assunzione di personale in modo tale da far partire ufficialmente la produzione sul primo progetto del team.

