The Dark Pictures Anthology: il primo gameplay di House of Ashes

Bandai Namco ha confezionato un primo teaser trailer dedicato al gameplay di House of Ashes, terzo capitolo di The Dark Pictures Anthology, l’antologia horror targata Supermassive Games.











Questa la sinossi ufficiale del videogioco: “Iraq, 2003. All’ombra delle montagne Zagros un’unità militare ha uno scontro a fuoco con le forze irachene. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero. Con tutte le comunicazioni interrotte, i protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare.”

Sviluppatori e publisher fanno sapere che il gameplay integrale verrà rivelato il prossimo 27 maggio alle ore 18:00. The Dark Pictures Anthology: House of Ashes sarà disponibile nel corso del 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.