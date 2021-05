Marvel's Avengers: arriva l'evento "Conquista della Stanza Rossa"

Square Enix e Crystal Dynamics annunciano la disponibilità su tutte le piattaforme dell’evento “Conquista della Stanza Rossa” di Marvel’s Avengers.











L’evento che terminerà il prossimo 31 maggio è incentrato su una spia misteriosa che ha hackerato la sala HARM degli Avengers, trasformandola in una letale trappola cremisi.

“Conquista della Stanza Rossa” ha inizio quasi due settimane dopo che i giocatori avranno indagato sul “Protocollo Rooskaya”, un misterioso programma infiltratosi nei sintoidi AIM. I chip di protocollo recuperati dalle tecnologie AIM hackerate potrebbero essere la chiave per risolvere l’enigma, ma chiunque o qualunque cosa abbia creato il Protocollo Rooskaya ha anche corrotto la sala HARM degli Avengers. Ora i giocatori dovranno scoprire messaggi criptati indirizzati a Black Widow da una vecchia conoscenza che ha hackerato la sala HARM, trasformando la struttura di addestramento in una letale trappola. Le minacce non sono più virtuali: i giocatori dovranno affrontare il letale massacro e riprendere il controllo della sala HARM.

I giocatori che completeranno le missioni legate all’evento con un supereroe del loro registro otterranno come ricompensa preziose risorse di gioco e una speciale targa animata utilizzabile da qualsiasi eroe.