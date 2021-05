Overwatch 2 cambierà la struttura dei team, i match saranno 5v5

Grosse novità all’orizzonte per Overwatch 2, soprattutto per quanto riguarda la struttura dei team, che non solo passeranno dai 6 membri del primo Overwatch ai 5 del futuro sequel, ma imporranno anche delle limitazioni sulle tipologie di eroi che potranno essere inclusi in ogni squadra.











A darne notizia ci ha pensato il nuovo game director Aaron Keller durante un livestreaming che si è tenuto ieri sera. Keller ha spiegato che in ogni squadra potranno essere presenti un solo tank, due eroi di supporto e altrettanti personaggi DPS. Nelle intenzioni degli sviluppatori, le modifiche che verranno introdotte in Overwatch 2 faranno sì che i match siano più leggibili e bilanciati. Riducendo le dimensioni dei team e il numero di tank sul campo di battaglia potrebbe essere la soluzione giusta, almeno stando a quanto dichiarato da Blizzard Entertainment.

Segnaliamo, infine, che Overwatch 2 difficilmente vedrà la luce nel 2021, per stessa ammissione degli sviluppatori.