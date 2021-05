Microsoft annuncia data e ora dell'Xbox & Bethesda Games Showcase

Con l’E3 2021 ormai alle porte, non poteva farsi attendere a lungo l’annuncio di Microsoft dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, la presentazione dedicata alle novità videoludiche che la Casa di Redmond e i suoi partner hanno in serbo per il futuro.

L’evento si terrà domenica 13 giugno a partire dalle 19:00 (ora italiana) e sarà incentrato sui giochi di Xbox Game Studios, Bethesda e di molte altre compagnie provenienti da tutto il mondo. La presentazione avrà una durata complessiva di novanta minuti.

Come di consueto, la kermesse verrà trasmessa in diretta streaming sia sul profilo Twitch ufficiale di Xbox, sia sull’apposito canale YouTube. Stando all’immagine promozionale diffusa da Microsoft, è molto probabile che una parte della presentazione sarà incentrata sull’imminente Halo Infinite, mentre quel pianeta che si vede nella parte bassa sembrerebbe strizzare l’occhio al video teaser di Starfield, il prossimo gioco fantascientifico di Bethesda.

