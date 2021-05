PlayStation Plus: ecco i giochi disponibili nel mese di giugno 2021

Sony ha annunciato i videogiochi che saranno disponibili nel corso del mese di giugno 2021 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Si parte con Operation: Tango, titolo spionistico cooperativo per PS5 che metterà due amici nei panni di altrettanti agenti segreti impegnati a sventare una cospirazione su scala globale. I possessori di PS4 potranno mettere le mani anche su Star Wars: Squadrons, videogioco di compattimenti spaziali di stampo arcade sviluppato da EA Motive che supporta il visore PlayStation VR, e Virtua Fighter 5: Ultimate Showdwn, versione riveduta e corretta del celebre picchiaduro prodotto da SEGA.

Tutti e tre i titoli in questione saranno disponibili a partire dal 1° giugno 2021.

