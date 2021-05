Uncharted 4: Fine di un Ladro potrebbe presto arrivare su PC

Sembra proprio che Uncharted 4: Fine di un Ladro stia per entrare a far parte del club delle ex-clusive (per usare un neologismo del nostro Paolone) PlayStation disponibili su PC.

L’indiscrezione pare sia sfuggita direttamente a Sony, che nel corso della consueta presentazione dei risultati finanziari ha preparato una slide dedicata proprio al mercato dei videogiochi su computer. Qui leggiamo, tra l’altro, che la conversione di Horizon Zero Dawn è stata un grande successo dopo essere riuscita a recuperare il 250% dell’investimento, mentre tra le uscite in programma spicca proprio il port di Uncharted 4: Fine di un Ladro.

È dunque probabile che l’action adventure targato Naughty Dog sia il prossimo videogioco PlayStation ad approdare su PC, dopo l’opera di Guerrilla Games e il recente Days Gone. Attendiamo però una comunicazione ufficiale in merito, magari accompagnata da una data di uscita.

