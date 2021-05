Games with Gold: annunciati i titoli di giugno 2021

Seguendo la scia di Sony con l’annuncio dei giochi del PlayStation Plus, anche Microsoft ha voluto dire la sua svelando i titoli in arrivo a giugno 2021 nel programma Games with Gold.











Gli abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno dunque riscattare il platform The King’s Bird dal 1° al 30 giugno, e l’action RPG di stampo hack & slash Shadows Awakening dal 16 giugno al 15 luglio. Entrambi i titoli saranno in versione Xbox One.

Per quanto riguarda i giochi per Xbox 360, invece, dal 1° al 15 giugno sarà disponibile la raccolta Neo Geo Battle Colosseum, mentre dal 15 al 30 giugno il picchiaduro Injustice: Gods Among Us.