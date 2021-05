Graven entra in Accesso Anticipato, pubblicato un nuovo trailer

Svelato nel settembre dell’anno scorso, Graven è un interessante titolo che si pone come successore spirituale di Hexen, non solo per quanto riguarda la struttura di gioco ma anche nello stile grafico. E se per caso già questo basta a farvi venire voglia di metterci su le mani, buone notizie per voi: il titolo è infatti attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam, dove ancora per qualche giorno potete approfittare di un 10% di sconto.











Sviluppato da Slipgate Ironworks per 3D Realms e 1C Entertainment, questo action vecchio stampo ci vede impegnati a eradicare la corruzione dal mondo utilizzando qualunque mezzo possibile – e a giudicare dal video, la varietà di strumenti non mancherà certo. L’Accesso Anticipato di Graven verrà gradualmente arricchito di contenuti, fra cui anche il gioco cooperativo fino a quattro giocatori.