Scavengers: il prossimo evento vedrà 5000 giocatori su un'unica hub

Sembra proprio che Midwinter Entertainment intenda mettere alla prova le capacità di Scavengers, nonché dei suoi server. Lo studio ha infatti annunciato che il 29 maggio alle ore 20:00 terrà un evento su larga scala, che vedrà ben 5000 giocatori prendervi parte sulla piattaforma ScavLab. Già a metà aprile, lo studio aveva tenuto un evento chiuso simile, con più di 1800 giocatori; stavolta, però, intende andare ben oltre. Per accedere a questo evento basterà avviare il gioco e selezionare la modalità ScavLab dalla lobby. Al suo interno, potrete trovare minigiochi sportivi competitivi, combattimenti su grande scala, e assistere a un evento live digitale con Josh Holmes, CEO e co-fondatore di Midwinter Entertainment.

Se per caso non doveste riuscire ad accedere, potrete seguire l’evento su Twitch; ma sappiate che lo studio intende organizzare altri eventi simili in futuro, se possibile con anche più giocatori. Chi invece apprezza il gameplay più tradizionale, sarà contento di sapere che con l’ultima patch Scavengers ha avuto l’ultimo reset dei progressi: da ora in poi, tutti i vostri risultati saranno permanenti. E se per caso avete giocato prima del wipe, assicuratevi di riscattare le ricompense che vi spettano.