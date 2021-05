Crystal Dynamics apre un nuovo studio ad Austin, Texas

Crystal Dynamics si espande. Lo sviluppatore ha infatti annunciato di aver aperto un nuovo studio in quel di Austin, Texas, dal nome ufficiale di Crystal Southwest. Questo nuovo team sarà capitanato da Dallas Dickinson e il nucleo base composto da vari veterani di Crystal Dynamics.

Il nuovo studio “avrà un ruolo importante in tutti i titoli presenti e futuri di Crystal Dynamics”, un riferimento con tutta probabilità sia a Marvel’s Avengers che al titolo AAA attualmente in lavorazione. A tal proposito, la ricerca di personale è aperta; un rapido sguardo alle offerte di lavoro non sembra rivelare nulla fuori dall’ordinario, se non un “focus sul combattimento a distanza, sul suo bilanciamento e perfezionamento in un ambiente multiplayer” per la posizione di Lead Combat Designer. Dato che ci sembra difficile lo studio di Redwood intenda dedicarsi agli sparautto online, il riferimento è con tutta probabilità a Marvel’s Avengers.