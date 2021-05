Cyberpunk 2077 cambia game director in vista delle espansioni

Cambio al vertice per Cyberpunk 2077, che da qualche giorno ha un nuovo game director incaricato di guidare il team nello sviluppo delle espansioni. La notizia rimbalza sulle colonne di GamesIndustry, dove leggiamo che CD Projekt RED ha nominato Gabriel Amatangelo nuovo game director del videogioco di ruolo fantascientifico, in sostituzione di Konrad Tomaszkiewicz e Adam Badowski.

Se il primo si è dimesso dalla compagnia polacca in seguito alle accuse di mobbing mosse nei suoi confronti da alcuni dipendenti, Badowski si è invece spostato su altri progetti assumendo un altro incarico manageriale all’interno di CD Projekt RED.

Per quanto riguarda Gabriel Amatangelo, invece, il nuovo game director di Cyberpunk 2077 è entrato a far parte dello studio all’inizio del 2020 dopo un lungo trascorso in BioWare, dove ha partecipato ai lavori sui DLC di Dragon Age: Inquisition e su diverse espansioni di Star Wars: The Old Republic.

Condividi con gli amici Inviare