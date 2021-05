Two Point Campus svelato per errore dal Microsoft Store

Sembra che gli autori di Two Point Hospital e SEGA stiano per annunciare un nuovo videogioco, ma tale titolo sia stato già svelato per errore dal Microsoft Store: si tratta di Two Point Campus, un gestionale universitario in arrivo su PC e console.

Il gioco permetterà agli utenti di creare e gestire un campus universitario, costruendo spazi comuni, aule e laboratori, senza contare elementi accessori quali panche, fontane e verde pubblico. Chiaramente in questa stramba università non si insegnano materie banali come algebra o anatomia, bensì gli studenti potranno apprendere l’arte della cavalleria o come cucinare una pizza gigante.

Nessuna notizia, per ora, circa la data di uscita. In questo caso bisognerà aspettare l’annuncio ufficiale di Two Point Campus, che a questo punto immaginiamo non si farà attendere a lungo. Nel frattempo di seguito trovate alcuni screenshot.

