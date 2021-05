Olympic Games Tokyo 2020: Sonic parteciperà alle competizioni

Non stiamo ovviamente parlando delle competizioni vere e proprie, ma quelle videoludiche di Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game. E altrettanto ovviamente, il Sonic che prenderà parte non sarà la mascotte di SEGA (che altrimenti, siamo seri, straccerebbe tutti), ma un costume a lui dedicato. Diciamo che però vale il bonus morale, sopratutto nelle gare di corsa!











Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game includerà 18 competizioni alle quali potremo prendere parte, come calcio, basket, pugilato, baseball, tennis, golf e le immancabili competizioni di atletica . Il gioco sarà disponibile a partire dal 22 giugno su PC tramite Steam, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Stadia.