Horizon Forbidden West: a breve altre informazioni sulla data di lancio

Se il gameplay di Horizon Forbidden West ha decisamente colpito gli spettatori dello State of Play, alla presentazione delle nuove avventure di Aloy erano assenti informazioni relative alla data di lancio. In un periodo pieno di incertezza come l’ultimo anno, la cosa non ha potuto che destare preoccupazioni e previsioni di sventura; ma fortunatamente, pare che Guerrilla abbia in mente di chiarire presto le cose. Con un annuncio dato sui social a margine della presentazione, lo studio ha infatti chiarito di non avere una data chiara in mente, ma anche che lo stato dei lavori su Horizon Forbidden West è a buon punto e che ci aggiornerà a breve.

