Minecraft: Caves & Cliffs, la prima parte sarà disponibile a breve

Di recente, Mojang ha annunciato che l’aggiornamento Caves & Cliffs per MInecraft, originariamente previsto per quest’estate, sarà diviso in due parti. Il motivo di questa decisione è dovuto sia alla complessità e all’ampio scopo dell’aggiornamento che alla volontà di assicurare agli sviluppatori il tempo necessario per portare a termine i lavori senza costrizioni di tempo. La buona notizia è che potrete iniziare a vedere i primi frutti delle loro fatiche a breve termine: la prima parte dell’aggiornamento sarà infatti disponibile a partire dall’8 giugno sulle versioni Bedrock e Java.











Questa prima parte dell’aggiornamento include già parecchie interessanti novità. Sono per esempio stati aggiunti nuovi tipi di mob all’ambiente, come le caprette montane che non disdegneranno di prenderci a cornate o i reclusivi axolotol delle profondità acquatiche. Nuovi blocchi sono inoltre approdati sul sandbox di Mojang: l’ametista, che può essere utilizzata per creare la lente d’ingrandimento e il rame, elemento che se lasciato all’aria aperta si degraderà col tempo.

La seconda parte dell’aggiornamento Caves & Cliffs arriverà su Minecraft entro fine anno.