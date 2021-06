CD Projekt: profitti inferiori alle aspettative nel Q1 2021

Il publisher polacco CD Projekt ha pubblicato i dati finanziari per il primo quarto del 2021, e lo scenario è decisamente meno roseo di quanto ci si sarebbe potuto aspettare prima del lancio di Cyberpunk 2077. I profitti sono infatti calati del 65% rispetto al primo quarto del 2020; a un sostanziale aumento delle spese non è corrisposto un aumento delle entrate, anzi inferiori nel complessivo rispetto all’anno precedente. La causa di questo va ricercata in larga parte nei numerosi problemi presenti in Cyberpunk 2077, problemi che lo hanno portato addirittura ad essere rimosso dal PlayStation Store.

CD Projekt, in ogni caso, non ha mostrato di essere scoraggiata. La compagnia polacca è sicura che il lavoro fatto nel frattempo e i DLC in arrivo nei prossimi mesi sapranno risollevare la situazione del suo futuristico titolo. E per quanto riguarda il futuro, sono già in atto piani per lo sviluppo di nuovi progetti ad alto budget (i cui lavori avranno inizio nel 2022) e non è stata esclusa la possibilità di future acquisizioni. Di recente, CD Projekt ha acquisito Digital Scapes Studios.