Battlefield 6: il reveal avrà luogo il 9 giugno

Come anticipato non troppo tempo fa, non ci sarà da aspettare poi molto per vedere in azione Battlefield 6. Tramite gli account social ufficiali, DICE ed Electronic Arts hanno infatti rivelato che la data fatidica è prevista per il 9 giugno. Per vedere il trailer, basterà presentarsi sul canale YouTube della serie alle 16:00 in punto (o anche dopo, se non avete fretta).

Stando alle informazioni diffuse finora, Battlefield 6 sarà il più grande di sempre, e alcune voci suggeriscono che espanderà il tradizionale tetto a 64 giocatori, portandolo addirittura a 128; il titolo, in ogni caso, uscirà anche su console di vecchia generazione. Per quanto riguarda l’ambientazione, invece, sembra proprio che dopo le due guerre mondiali sia giunto il momento di tornare alla guerra moderna che, a giudicare dai leak, dovrebbe avere una leggera vena futuristica.