Nacon Connect: fissata la data del prossimo evento digitale

Tra poco più di un mese si terrà un nuovo Nacon Connect, l’evento digitale organizzato dal publisher francese in cui verranno svelate in anteprima le novità circa accessori e videogiochi in arrivo prossimamente.

La conferenza virtuale avrà luogo il prossimo 6 luglio alle ore 19:00. In quella data verranno mostrati alcuni progetti molto attesi, tra cui citiamo Blood Bowl 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Vampire: The Masquerade – Swansong e Test Drive Unlimited: Solar Crown. Nel corso della trasmissione ci sarà modo di assistere a nuovi gameplay, mentre verranno annunciate collaborazioni inedite e molto altro ancora.

