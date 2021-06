MSI: parte l'offerta cashback su B550 e dissipatori a liquido

Il produttore di hardware MSI ha dato il via alla promozione MSI B550 Cashback Combo, che oltre alle schede madri B550 coinvolge anche tutta una serie di dissipatori a liquido; potete trovare la lista completa dei prodotti validi per massimo 50€ di cashback, oltre ovviamente ai partner aderenti, sul sito ufficiale. L’offerta, che ha inizio a partire da oggi, durerà fino al 30 giugno 2021. Il redeem del cashback, invece, può prendere il via 14 giorni dopo l’acquisto ed entro il 28 luglio 2021.

Ricordiamo che le schede madri B550 sono compatibili con processori AMD Ryzen, e dotate di supporto alla tecnologia PCIe Gen4 e agli slot M.2 Shield. Per quanto riguarda i dissipatori a liquido, l’offerta include anche il nuovo MPG Coreliquid K360, dotato di pompe Asetek di settima generazione.