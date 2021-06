Bright Memory: Infinite, completato lo sviluppo, trailer in arrivo a breve

Lo studio (per modo di dire, visto che lo sviluppatore è solo uno!) FYQD ha rivelato nuove informazioni a proposito di Bright Memory: Infinite. Stando a quanto dichiarato, lo sviluppo degli elementi principali del gioco è finito; il gioco non è però ancora pronto, dato che mancano ancora doppiaggio, colonna sonora, debugging e porting: oltre che su PC, il titolo uscirà infatti anche su Xbox Series X|S. Il gioco tornerà inoltre a mostrarsi a breve, e per la precisione il 16 giugno durante l’evento Play For All di GameSpot.

FYQD ha inoltre pubblicato quattro nuovi screenshot di Bright Memory: Infinite, che mostrano una missione che includerà meccaniche stealth, un nuovo boss che sfrutterà la distruttibilità degli ambienti, una battaglia a bordo di un aeroplano e una sessione di guida molto movimentata. Per approfittare dell’annuncio, il prequel Bright Memory è attualmente scontato del 20%.