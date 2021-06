Fallout 2: il mod russo Olympus 2207 riceve una traduzione in inglese

No, non avete letto male: la news che avete di fronte ai vostri occhi in questo momento parla di Fallout 2, e in particolare del suo mod Olympus 2207. Di recente, l’ambizioso progetto portato a termine da un team di appassionati russi nel 2014 ha infatti ricevuto una traduzione in lingua inglese; e si sa, ogni scusa è buona per tornare nella desolazione postapocalittica. Tenete presente che l’avventura in questione non è collegata narrativamente all’universo di Fallout, del quale mantiene però intatto lo spirito e gran parte dei sistemi.

In Olympus 2207, la Prima Guerra Mondiale ha avuto luogo nel 2013, e ha tramutato il mondo in un deserto radioattivo. Qualcuno, però, è riuscito a cavarsela meglio degli altri: al centro della desolazione nota come Radius, si erge infatti la torre Olympus. Edificata dai più ricchi abitanti della terra e ricoperta di pannelli solari, è tanto splendente e tanto ambita quanto inaccessibile: i cadaveri di chi ha provato a sfidare i suoi Defender costellano i suoi dintorni. Ma chissà, forse noi avremo più fortuna…