Dopo essere uscito su PC poco meno di un anno fa, Willy Morgan and the Curse of Bone Town si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch. Per goderci le avventure piratesche del giovane protagonista sulla console ibrida ci sarà da attendere pochissimo: il titolo sarà infatti disponibile nel corso della giornata di oggi.











Sviluppato da Imaginarylab per conto di VLG Publishing, Willy Morgan and the Curse of Bone Town si ispira a classici come Day of the Tentacle e Monkey Island, allo stesso tempo portando una ventata di modernità nel genere con un mondo 3D dettagliato e ricco di atmosfera. Su Switch, il gioco sarà disponibile al prezzo di 24,99€.