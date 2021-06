Endless Dungeon mostra per la prima volta il suo gameplay

SEGA ha diffuso un nuovo video per mostrare il gameplay di Endless Dungeon, promettente roguelite in lavorazione presso Amplitude Studios.











Il trailer presente qui in alto illustra alcune delle dinamiche principali del gioco, come la gestione della squadra, la necessità di proteggere il cristallo pena il game over immediato, o la possibilità di giocare in compagnia di amici grazie al multiplayer cooperativo online.

Endless Dungeon sarà disponibile su PC e console nel corso del 2022.