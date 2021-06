Tales of Arise: il nuovo trailer presenta Kisara e Dohalim

In occasione del Summer Game Fest, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tales of Arise che illustra la regione di Elde Menancia e presenta due personaggi inediti: Kisara e Dohalim. Questi saranno gli ultimi due personaggi a unirsi ad Alphen, Shionne, Rinwell e Law nella loro missione per liberare Dahna dall’oppressione di Rena.











Kisara è una soldatessa di Dahna che accompagna Dohalim. Una delle persone più potenti dell’esercito di Dahna, è anche rispettata dai soldati di Rena. Usa il suo martello e lo scudo per danneggiare enormemente gli avversari nel corso di combattimenti a corto raggio, ma può anche usare il suo scudo per proteggere i suoi amici, scatenando potenti e ampie tecniche di difesa.

Dohalim è un nobile di Rena che prova sentimenti molto diversi verso gli abitanti di Dahna rispetto ai suoi simili. È una persona educata e di buone maniere, con una spiccata sensibilità per le arti, come musica, poesia o l’antichità. Combatte usando il suo bastone con un misto di tecniche e di arti astrali che lo rendono in grado di adattarsi ai suoi avversari.

Tales of Arise sarà disponibile dal 10 settembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.