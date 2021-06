The Dark Pictures Anthology: House of Ashes uscirà a ottobre

Bandai Namco ha confezionato un nuovo trailer di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes che ne annuncia la data di uscita.











Ambientato in Iraq nel 2003, House of Ashes porta il giocatore all’ombra delle montagne Zagros, dove un’unità militare ha uno scontro a fuoco con le forze irachene. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero. Con tutte le comunicazioni interrotte, i protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare.

Il gioco sarà disponibile il prossimo 22 ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Verrà inoltre messa in commercio una speciale Pazuzu Edition che include House of Ashes, la scatola speciale brandizzata, una figurine esclusiva di una delle creature sotterranee (9x9x10cm), una spilla metallica, una stampa esclusiva, adesivi e l’accesso alla Curator’s Cut. Sarà poi disponibile anche il Triple Pack: un bundle dei giochi Man of Medan, Little Hope e House of Ashes. Include anche una steelbook che può contenere 4 dischi, una mappa in tessuto di Dark Pictures, 3 spille dei giochi e l’accesso alla Curator’s Cut.