Hades in arrivo su Xbox Game Pass e console Microsoft

Se per caso non avete ancora messo mano ad Hades, l’eccellente roguelite di Supergiant Games, Microsoft sta per darvi un’ottima scusa per farlo. Il titolo arriverà infatti su Xbox Game Pass a partire dal 13 agosto 2021. Ovviamente, la data coincide anche con il lancio su Xbox One e Xbox Series X|S delle avventure di Zagreus, già disponibili per il preorder.











In un panorama ricco di roguelite, Hades riesce a distinguersi non solo per la qualità del suo design e delle meccaniche di gameplay, ma anche per una storia estremamente ben scritta e che sfrutta efficacemente gli stilemi del genere.