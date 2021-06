Annunciato They Always Run, un nuovo action platform per PC

Nel corso del PC Gaming Show che si è inserito nella cornice degli eventi previsti per l’E3 2021, Alawar Premium ha annunciato il nuovo action platofrm They Always Run, in arrivo prossimamente sulo su PC.











Il gioco ci metterà nei panni di Aidan, un cacciatore di taglie mutante con tre braccia che va alla ricerca dei criminali più pericolosi della galassia. Dotato di una caratteristica ambientazione space western, They Always Run porrà Aidan al centro di una cospirazione mentre racimola denaro dando la caccia alla peggior feccia galattica. Sul versante del gameplay, l’ultima fatica di Alawar Premium proporrà un sistema di gioco incentrato sulla dinamicità delle situazioni, una progressione del protagonista che permetterà al giocatore di sbloccare nuove abilità man mano che prosegue nell’avventura, nonché tanti combattimenti all’arma bianca e con armi fuoco.

They Always Run sarà disponibile su PC entro fine 2021.