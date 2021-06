Soulstice è il nuovo action adrenalinico di Reply Game Studios

Il team tricolore Reply Game Studios e il publisher Modus Games hanno presentato Soulstice, un nuovo action adrenalinico in uscita su PC e console nel 2022.











Con un sistema di combattimento dinamico e coinvolgente, Soulstice incoraggia i giocatori a dominare il campo di battaglia sfoderando attacchi spettacolari in grado di combinare i punti di forza unici delle sorelle Briar e Lute. Le due sorelle che si trasformate in Chimera: guerrieri ibridi, nati dall’unione di due anime. Sono gli unici in grado di opporsi agli Spettri, feroci creature generate dal caos stesso. Briar ha ottenuto abilità sovrumane, ma Lute è stata sacrificata diventando la sua Ombra, uno spirito con poteri mistici. Quando la città di Ilden è stata invasa dagli Spettri, le due sorelle sono state inviate in missione per riconquistarla. Solo sfruttando le abilità di entrambe, i giocatori potranno sbloccare il loro vero potenziale e fermare l’invasione prima che sia troppo tardi.

L’intrigante Soulstice sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo anno.