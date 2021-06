Attenzione, fan degli JRPG! 505 Games ha infatti annunciato di aver siglato un accordo con Microsoft che porterà il franchise di Eiyuden Chronicle su Xbox Game Pass fin dal giorno del lancio. Diciamo “franchise” perché per ora sono due i titoli previsti, e cioè il già annunciato Hundred Heroes (in arrivo nel 2023) e Rising (in arrivo nel 2022). Quest’ultimo sarà un companion game dalla struttura action che narrerà le vicende pre-guerra di vari personaggi che appariranno nel gioco principale, e includerà elementi di town-building e platforming.











Sviluppati da Rabbit & Bear Studios, i due titoli sono sotto la supervisione di Yoshitaka Murayama, famoso per aver contribuito alla creazione di Sukoiden I & II. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è stato finanziato tramite un Kickstarter che ha avuto un incredibile successo, raggiungendo il primato di gioco più finanziato del 2020.