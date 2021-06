Xbox Games Showcase: Extended annunciato, si terrà giovedì prossimo

Sembra proprio che Microsoft non abbia esaurito tutto ciò che aveva da dire alla presentazione dell’E3 di ieri sera. Giovedì 17 alle 19:00 si terrà infatti l’Xbox Games Showcase Extended; stando a quanto rivelato da Parris Lilly, che farà da presentatore allo show, fra gli studio presenti ci saranno anche Double Fine, Rare, Obsidian e Ninja Theory. Gli ultimi due, in particolare, ci incuriosiscono non poco: alla serata di ieri non è certo passata indifferente l’assenza sia di Senua’s Saga: Hellblade II di Ninja Theory che quella di Avowed, il nuovo RPG in lavorazione presso Obsidian. Speriamo che l’Xbox Games Showcase: Extended possa soddisfare la nostra curiosità sullo stato dei lavori.

