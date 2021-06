ELEX II è stato annunciato da Piranha Bytes e THQ Nordic

A sorpresa, THQ Nordic e Piranha Bytes hanno approfittato della cornice virtuale dell’E3 2021 per presentare ELEX II, sequel del gioco di ruolo fantascientifico pubblicato qualche anno fa su PC e console.











Questa la sinossi ufficiale del gioco: “Molti anni dopo la sconfitta degli ibridi da parte di Jax, una nuova minaccia giunge dal cielo, pronta a scatenare i pericolosi poteri dell’Elex oscuro e a mettere in pericolo tutti gli esseri viventi del pianeta. Al fine di preservare la pace su Magalan e la sicurezza della propria famiglia, Jax deve convincere le fazioni a unirsi contro gli invasori e ritrovare suo figlio Dex.”

Stando a quanto riportato sulla pagina Steam del gioco, ELEX II dovrebbe vedere la luce entro fine 2021. L’RPG sci-fi dello studio tedesco sarà disponibile non soltanto su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.