Resident Evil Re:Verse verrà pubblicato a luglio

Non solo DLC ed espansioni, nell’imminente futuro di Resident Evil vi è anche Re:Verse, la modalità multiplayer dell’ottavo capitolo.

Capcom ha difatti annunciato che Resident Evil Re:Verse verrà pubblicato nel corso del prossimo mese di luglio, tuttavia non è ancora stata fissata una precisa data di lancio. Re:Verse è una modalità multigiocatore competitiva che mette gli utenti gli uni contro gli altri mentre impersonano alcuni dei personaggi più iconici della celebre saga survival horror.

La modalità sarà gratuita per tutti i possessori di Resident Evil Village.

