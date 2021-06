Metroid Dread annunciato all'E3 2021 da Nintendo

Potete pure smetterla di pizzicarvi le braccia, fan di Metroid, perché non state sognando. Nel corso del Nintendo Direct dell’E3 la Grande N ha annunciato Metroid Dread, il primo titolo 2D della serie da 19 anni a questa parte. Seguito diretto di Fusion, questo titolo concluderà la saga in cinque parti dedicata al misterioso destino interconnesso della cacciatrice di taglie Samus e dei Metroid, che ha avuto inizio con il primo Metroid per NES.











Sbarcata da sola su un misterioso pianeta, Samus si troverà alle prese con una nuova minaccia meccanica, i robot E.M.M.I. Nel corso della sua avventura, come da tradizione, la cacciatrice di tagli sbloccherà nuove abilità e potenziamenti che le permetteranno di tornare in parti della mappa precendemente inaccessibili. Metroid Dread uscirà il 9 ottobre su Nintendo Switch, ed è già disponibile per il preordine.