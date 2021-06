Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è ufficiale

L’ultimo Nintendo Direct aveva lasciato un po’ delusi i fan di Zelda, limitandosi a presentare la remaster di Skyward Sword. All’E3, però, la Casa di Kyoto ha sicuramente portato molta gioia ai fan di Link presentando il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Niente titolo ufficiale, per ora, però abbiamo un succoso trailer che non manca di mostrare un po’ di gameplay.











Se quanto visto nel trailer vi fa ben sperare per quanto riguarda la data di lancio, sappiate che vi servirà un po’ di pazienza. Nintendo ha infatti comunicato che il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild arriverà in un generico 2022.