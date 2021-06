Shin Megami Tensei V: un nuovo trailer ne annuncia la data di uscita

Durante l’E3 2021, Atlus e Nintendo hanno pubblicato un nuovo trailer di Shin Megami Tensei V che ne annuncia la data di uscita ufficiale.











Il video che trovate qui in altro illustra alcune delle principali dinamiche di gameplay di questo JRPG in arrivo in esclusiva su Switch, presentandone in particolare il sistema di combattimento e di gestione dei demoni acquisiti tramite la diplomazia. Shin Megami Tensei V sarà disponibile sulla console Nintendo dal 12 novembre 2021.