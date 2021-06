Game & Watch: The Legend of Zelda svelato all'E3 2021

Per celebrare il trentacinquesimo anniversario della serie The Legend of Zelda, la Casa di Kyoto ha presentato un nuovo Game & Watch in edizione speciale dedicato proprio alla celebre saga con protagonista il giovane Link.











La piccolissima console portatile includerà l’originale The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link e la versione per Game Boy di The Legend of Zelda: Link’s Awakening, nonché una versione di Vermin con protagonista Link e un orologio interattivo.

Game & Watch: The Legend of Zelda farà capolino sugli scaffali dei negozi il prossimo 12 novembre 2021.