Life is Strange Remastered Collection e True Colors arriveranno su Switch

Buone notizie per gli appassionati di avventure interattive che non vogliono rinunciare alla mobilità: nel corso del suo Direct, Nintendo ha annunciato che Life is Strange Remastered Collection e True Colors arriveranno su Nintendo Switch. Di quest’ultimo si sa già la data di lancio, prevista in contemporanea con le altre piattaforme per il 10 settembre, mentre la Remastered Collection arriverà entro fine anno.











Ricordiamo che Life is Strange Remastered Collection include sia il primo capitolo della serie che il suo prequel Before the Storm, mentre True Colors segue le avventure della nuova protagonista Alex, alle prese con una tragedia che l’ha colpita da vicino. Il preorder dei giochi sarà disponibile a breve.