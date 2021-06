Stellaris: Console Edition si aggiorna con l'espansione Federations

I complotti e gli intrighi politici di Stellaris: Console Edition assumono tutta una nuova dimensione con l’arrivo dell’espansione Federations, disponibile da oggi su piattaforme PlayStation e Xbox al prezzo di 19,99€. Oltre a un’estensione della profondità politica delle federazioni, che permetteranno ai loro membri di sbloccare potenti ricompense, l’espansione introdurrà anche il senato galattico, storie d’origine per ogni impero e nuove strutture come il Juggernaut, un’enorme base stellare mobile che fornisce una base di riparazione mobile anche in territorio nemico.











Inoltre, i giocatori su console riceveranno gratuitamente l’update 2.8, una revisione sonora e grafica che migliorerà l’esperienza di gioco, rimasterizzando oltre 70 effetti audio e introducendo miglioramenti all’interfaccia utente. Ricordiamo che Federations è anche disponibile come parte del quarto pass espansione al prezzo di 24,99€; oltre all’espansione appena rilasciata, questo pass includerà anche l’Ancient Relics Story Pack e il Necroids Species Pack, entrambi in arrivo su Stellaris: Console Edition entro la fine del 2021.