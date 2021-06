A Plague Tale: Innocence, annunciato l'upgrade next-gen

Pubblicato due anni fa su PC, PS4 e Xbox One, A Plague Tale: Innocence sta per fare il salto nella next-gen grazie a un apposito upgrade in arrivo a breve su PS5 e Xbox Series X.











Entrambe le versioni gireranno a 60 fotogrammi al secondo a una risoluzione 4K, inoltre supporteranno l’audio 3D. L’aggiornamento verrà pubblicato il prossimo 6 luglio.

Non è tutto, però, dal momento che Focus Home Interactive ha fatto sapere che lo stesso giorno verrà pubblicata anche una versione di A Plague Tale: Innocence per Nintendo Switch che girerà tramite cloud streaming.

Vi ricordiamo, infine, che Asobo Studio ha recentemente annunciato il sequel A Plague Tale: Requiem, in uscita nel 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch (anche in questo caso si tratterà di una versione da giocare in streaming).