It Takes Two: salgono a 2 milioni le copie vendute

A distanza di poco meno di due mesi da quando It Takes Two superò il milione di copie vendute, Hazelight Studios ha fatto sapere che adesso le unità piazzate in tutto il mondo sono raddoppiate. Le vendite dell’ottimo videogioco cooperativo di Josef Fares e compagni (qui la nostra recensione) hanno così toccato quota due milioni di copie.

Data la natura del gioco, ciò significa che sono ben quattro milioni le persone che hanno potuto giocare a It Takes Two, vivendo in prima persona il viaggio di Cody e May mentre tentano di ricostruire una relazione dilaniata da innumerevoli contrasti.

